İletişim alanında kariyer hedefleyen gençlere seslenen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, amaçlarının çağın güçlü oyuncuları olacak donanımlı iletişimciler hazırlamak olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite tercih döneminin gelmesiyle birlikte iletişim alanında eğitim almak isteyen aday öğrencilere yol gösteren Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay, fakültenin vizyonunu ve öğrencilere sunduğu ayrıcalıkları anlattı.

Fakültenin vizyonunu ve öğrencilere sunduğu ayrıcalıkları anlatan Prof. Dr. Atalay, “Fakültemiz, iletişim alanında hem sağlam bir eğitim almak hem de işin mutfağını öğrenmek isteyen öğrenciler için güzel bir tercih. Teorik bilgilerin yanında uygulamalı dersler, projeler ve staj imkânlarıyla öğrenciler daha okuldayken sektöre hazırlanabiliyor. Kampüsümüzün merkezi konumu sayesinde medya ve iletişim alanındaki kurumlarla kolayca bağlantı kurulabiliyor. Ayrıca yan dal ve çift anadal imkanlarıyla öğrencilerimiz birden fazla alanda uzmanlaşabiliyorlar.” dedi.

YAPAY ZEKÂ ODAKLI DERSLER HEM ZORUNLU HEM DE SEÇMELİ OLARAK MÜFREDATTA VAR

Yapay zekanın belirleyici olduğu ve önemini giderek artırdığı bir çağda yaşadığımızı ifade eden Prof. Dr. Atalay, “Hız ve sürekli değişim bu dönemin olmazsa olmazı. Fakülte olarak bu hıza ayak uydurmak için müfredatımızı sürekli güncel tutuyoruz. Yapay zekâ odaklı dersler hem zorunlu hem de seçmeli olarak müfredatımızda yer alıyor. Akademisyen kadromuz genç ve dinamik, dolayısıyla yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli kendimizi geliştiriyor, öğrencilerimize eğitim verirken biz de hep daha iyisi olmak için kendimizi eğitmeye devam ediyoruz. Mac ve PC laboratuvarlarımızda işlediğimiz uygulamalı dersler öğrencilerimizi bu çağın güçlü oyuncuları olarak sektöre hazırlıyor.” diye konuştu.

İletişim Fakültesinin 8 bölümden oluştuğunu ve her bölümün kendi ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde müfredatını en güncel teknolojik gelişmelere ve sektördeki ihtiyaçlara göre geliştirdiğini de anlatan Prof. Dr. Atalay, “Yapay zekâ destekli içerik üretiminden kişiselleştirilmiş iletişim stratejilerine, deepfake gibi yeni dijital tehditlerden etik sorumluluklara kadar pek çok güncel konu derslerde ele alınıyor. Ayrıca VR/AR teknolojileri, programatik reklamcılık, SEO/SEM gibi alanlarda uygulamalı projelerle öğrencilerin hem teorik bilgiyi öğrenmesi hem de sektörde karşılarına çıkacak yeniliklere hazırlanması sağlanıyor. Kısacası, iletişim dünyasında olup biteni yakından takip eden, dijital dönüşüme ayak uyduran bir eğitim anlayışı benimsiyoruz.” ifadesinde bulundu.

Fakültenin öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle yetinmeyip, sektöre hazır bireyler olarak yetişmeleri için birçok uygulamalı eğitim fırsatı sunduğunu da söyleyen Prof. Dr. Atalay, “Fakültemiz bünyesinde yer alan televizyon stüdyomuz, üniversitemizin bünyesindeki televizyon ve radyo stüdyoları, yeni medya laboratuvarı, reklam ve halkla ilişkiler atölyeleri gibi alanlarda öğrenciler projeler üreterek deneyim kazanabiliyor. Ayrıca üniversite, medya kuruluşları, ajanslar, dijital pazarlama firmaları ve kurumsal iletişim departmanlarıyla iş birliği içinde çeşitli staj programları sağlıyor. Her öğrenci üniversitenin sigorta süreçlerini yürüttüğü bir zorunlu bir gönüllü staj yapma hakkına sahip. Bu stajlar sayesinde öğrenciler hem sektörü yakından tanıyor hem de mezun olmadan önce iş dünyasıyla bağ kurma şansı elde ediyor. Bu uygulamalı süreçler, öğrencilerin kariyer yolculuklarında bir adım öne çıkmalarını, özgüven kazanmalarını ve mezuniyet sonrası daha hızlı iş bulmalarını sağlıyor. Birçok öğrencimiz bizim zorunlu olarak talep ettiğimiz staj sürelerini de aşacak şekilde yaz aylarını sektörle iç içe gönüllü stajlarla geçiriyorlar. Böyle hevesli bir iletişim öğrencisini sektör profesyonelleri de bırakmak istemiyor ve mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri kaçınılmaz oluyor.” diye konuştu.