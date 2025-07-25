Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın organlarında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığıyla Bakan Mehmet Şimşek’e atfen yer alan iddiaların ve kabine gerilimi söylentilerinin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek’in görevine devam ettiği ve ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı medya organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan söylemler, kabine üyeleri arasında gerilim olduğu iddiaları ve ekonomi yönetimine yönelik spekülasyonların dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Bakanlık, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmayı ve ekonomik istikrarı hedef almayı amaçladığını ifade etti.

Açıklamada, Bakan Şimşek’in görevine devam ettiği, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.

Gerçek dışı iddiaların ekonomiye güveni sarsmayı, yatırımcıları olumsuz etkilemeyi ve piyasalarda spekülasyon yaratmayı hedeflediği belirtildi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ RESMİ KANALLARLA AÇIKLAMA YAPAR”

Bakanlık, Cumhurbaşkanının kabineyle ilgili tasarruflarını yalnızca anayasal yetkileri çerçevesinde ve resmi kanallar aracılığıyla duyurduğunu hatırlatarak, aksi yöndeki yayınların etik gazetecilikle bağdaşmadığını ifade etti.

Dezenformasyon içeriklerinin belirsizlik yaratmayı, ekonomik istikrarı zedelemeyi ve siyasi manipülasyon üretmeyi amaçladığı kaydedildi.