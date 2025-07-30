Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi yeni başkan yardımcıları olarak atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İletişim Başkanlığı’nda görev değişiklikleri gerçekleşti.

Burhanettin Duran'ın başkanlığında yeni yapılanmanın gerçekleştiği İletişim Başkanlığı'nda, daha önce başkan yardımcılığı görevini yürüten Çağatay Özdemir’in görevden alındığı duyuruldu. Mevcut başkan yardımcılarından Evren Başar daha önceden TİHEK'e atanmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla yerine İlhami Giray Şahin ve TÜÇA Başkanı Ferhat Pirinççi yeni başkan yardımcıları olarak atandı.