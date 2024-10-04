Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Lübnan'dan göç dalgası” iddialarına açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) -“Lübnan’dan göç dalgası” başlığıyla paylaşılan görüntüler hakkında açıklama İletişm Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, herhangi bir göç olayı ile ilgisi bulunmadığının altı çizilirken, "Bahse konu görüntülerin, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.