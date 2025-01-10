İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, gazetecilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya paylaşımda bulundu.

Altun açıklamasında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ulusal ve uluslararası alanda fedakârca çalışan basın mensuplarının, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları takdirle karşıladığını belirten İletişim Başkanı Altun, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür etti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Öte yandan çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınadıklarını belirten Altun, "Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek, gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi.