Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün TAKEP projesi kapsamında ilimizdeki üreticilerimize fide dağıtım programına katıldı.

Projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildiğini belirten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İlimizde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve sebze üretiminin geliştirmesini hedefleyen bu projenin Bayburt’umuza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkürlerini sundu.

Proje kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından İlimizde 1000 üreticimizin faydalanacağı 175 bin adet sebze fide dağıtımı yapılacak.