Tarım ve Orman Bakanlığının  koordinasyonunda  afet bölgesinde zarar gören hayvanlara müdahale etmek hasar tespit çalışmalarını yürütmek ve salgın hastalık çıkışlarını kontrol etmek üzere İl Müdürlüğünden Kahramanmaraş'a 3.ekibini bölgeye  gönderdi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek ahır ve ağıllarda , zarar tespit ve iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Bayburt’tan deprem bölgesine yem ve ot desteği yapıldı Bayburt’tan deprem bölgesine yem ve ot desteği yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  ekipleri,tüm imkanların seferber edildiği çalışmalara katılım göstererek yetiştiricilerin yanında iş ve işlemleri aralıksız olarak sürdürüyor.