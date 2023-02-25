Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda afet bölgesinde zarar gören hayvanlara müdahale etmek hasar tespit çalışmalarını yürütmek ve salgın hastalık çıkışlarını kontrol etmek üzere İl Müdürlüğünden Kahramanmaraş'a 3.ekibini bölgeye gönderdi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek ahır ve ağıllarda , zarar tespit ve iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,tüm imkanların seferber edildiği çalışmalara katılım göstererek yetiştiricilerin yanında iş ve işlemleri aralıksız olarak sürdürüyor.