Bayburt İl Özel İdaresi tarafından üretim için saha çalışmaları yapılarak harekete geçildi ve proje ile Bayburt tarımına yön verecek imzalar atıldı.

DOKAP ile Bayburt İl Özel İdaresi işbirliğince yapılan proje, 2022 yılı yatırım programına alındı.

Bu kapsamda hayata geçirilecek “Merkez Yedigöze Köyü Göleti Jeo Membran Yapım İşi Projesi” için imza töreni gerçekleştirildi.

Projenin protokolleri DOKAP Başkanı Hakan GÜLTEKİN ve Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit tarafından imzalandı.

Yedigöze Köyü göletinde oluşan su kaçaklarının jeo membran sistemiyle önlenmesi ile göletin su tutma kapasitesi artacak ve köylerde üretilen yem bitkisi,tarhun başta olmak üzere diğer ürünlerde, verimliliğin yüzde 40 daha artış sağlanması hedefleniyor.

Yapılacak Proje ile Yedigöze köyünde üretilecek Tarhun başta olmak üzere diğer bitkisel ürünlerin verimliliği artırılacak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelir refahı artırılacak.