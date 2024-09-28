Bilindiği üzere “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” 29 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Bakanlığımızın hazırladığı Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile ülkemizin tarımsal gücünü yeniden şekillendiriyoruz. Bu model ile Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.

Tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Destekler daha sade ve etkin hale getirildi. Üreticilerimize gelecek yılların öngörülebilir olması için ilk defa 2025- 2027 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yeni bir destekleme programı oluşturulmuş olup, birim destek katsayı değeri ve destekleme tutarı her yıl yeniden belirlenecek hale getirildi.