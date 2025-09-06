13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali kapsamında dünyanın en prestijli kültürel ödüllerinden biri kabul edilen IGF Gold Star (Oscar) Ödül Töreni yapıldı .KOCAELİ (İGFA) - 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali kapsamında dünyanın en prestijli kültürel ödüllerinden biri kabul edilen IGF Gold Star (Oscar) Ödül Töreni İzmit’te yapıldı. 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği (IGF) Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’nın da katıldığı törende, ulusal ve uluslararası pek çok isim ödüllerini aldılar. Programın sunuculuğunu sevilen isim Ali İhsan Varol üstlendi.

“BU BULUŞMALAR BARIŞIN SİMGESİ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İGF Başkanı Prof Dr. Dorel Cosma’ya kültürün uluslararası arenada tanıtımına sunduğu katkılar dolayısıyla plaket takdim etti. Dorel Cosma programda yaptığı konuşmada İzmit’te bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizerek, “Buraya gelen yabancı misafirler, pişmaniyeyi öğreniyorlar. Bu tarz buluşmalar aynı zamanda barışın simgesi haline geldi” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

San Giovanni Rotondo Belediye Başkanı Filippo Barbano’ya ödülü İGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İGF Türkiye Federasyonu Başkanı Murat Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından takdim edildi.

Halk müziği alanında önde gelen sanatçı ve orkestra şefi Bunea Marin’e ödülünü İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, IGF Fransa Başkan Yardımcısı Nicolas Charlety, ve IGF Saymanı Pahone Pop takdim etti.

IOV–İtalya Şubesi Başkan Yardımcısı Marcello Perrone’ye ödülünü KYÖD Başkanı Uğur Saral, Moldova Kişinev Kültür Müdürü Silvia Zagorayan ve İGF Başkan Yardımcısı Amin Kasimi’nin elinden aldı.

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinden Zoryana Rybyna’ya ödülünü İGF Hırvatistan Üyesi Stephan Kovacevic, İGF Slovakya Üyesi Josef Revak ve Moldova Ungheni Belediye Başkanı Vitalie Vrabi takdim etti.

Şair Wanda Łomnicka-Dulak’a ödülünü IGF Ukrayna Genel Sekreteri Maria Kolobych, IGF İtalya Senatörü Benito Ripoli, IGF Danışmanı Lucian Stroe ve San Giovanni Rotondo Belediye Başkanı Filippo Barbano’dan aldı.

Kültür yöneticisi Robert Laszlo’ya ödülünü IGF Polonya’dan Malgosia Broda, Fransa Genel Sekreteri Zelida Stulesatz, IGF İtalya Senatörü Luigi Pompilio ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür’den aldı.

Suat Özdemir’e ödülünü IGF İtalya Başkan Yardımcısı Tobia Rinaldo, Romanya Mureş Kültür Müdürü Lullian Prada ve IGF İtalya temsilcisi Gerardo Bonifati’nin elinden aldı.

İGF Türkiye Temsilcisi Murat Hürriyet’e Kültür Şovalyesi unvanı verdi. Hürriyet’e ödülünü IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma takdim etti.