İBB'nin bağlı kuruluşu İETT, İstanbul’un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. İETT, bu kapsamda yeni otobüs hatları ve ek seferleri İstanbullular’ın hizmetine sundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşu İETT, Sancaktepe, Beykoz, Küçükçekmece ve Maltepe ilçeleri için yeni otobüs hatları ve ek sefer hizmetlerini devreye aldı.

DOĞRUDAN ULAŞIM İMKÂNI

Sancaktepe İlçesi’nde ilçedeki metro istasyonları ve hastanelere doğrudan ulaşım imkânı sunan 9 yeni otobüs hattı oluşturuldu. Bu hatlar ve mevcut hatlara yapılacak ilave ek seferler ile ilçede günlük 515 sefer artışı sağlandı.

İKİ FARKLI YENİ HAT

Küçükçekmece İlçesi’nde doğrudan Marmaray ve Şehir Hastanesi’ne ulaşan iki farklı yeni otobüs hattı da oluşturdu. Bu hatlar ve mevcut hatlara yapılacak ilave ek seferler ile ilçede günlük 492 sefer artışı gerçekleştirildi. Beykoz İlçesi’nde bölgedeki üniversitelere ve diğer ilçelere ulaşımı kolaylaştırmak için 139 yeni ek sefer planlandı.

TOPLAM BİN 662 EK SEFER

Maltepe İlçesi’nde bölgedeki hastane, metro istasyonu ve üniversitelere ulaşımı daha da kolaylaştırmak için 516 ek sefer hizmete başladı. Böylece İETT, Sancaktepe, Küçükçekmece, Beykoz ve Maltepe İlçeleri’ndeki günlük sefer sayısını bin 662 adet arttırdı.

Yeni sefer planlarının tamamı ise bugün hizmete sunuldu.