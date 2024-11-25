İçişleri Bakanlığı, ülk genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Kalkan-31 Operasyonu'nda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelede 'Kalkan' operasyonlarının 31'incisi gerçekleştirildi.

Kalkan-31 Operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye genelinde düzenlenen “KALKAN-31” operasyonlarında 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1860907627925942564

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldığı bildirildi.

Yapılan denetimlerde; 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada; 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yer kontrol edildiği belirtildi.