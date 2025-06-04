İç Anadolu Birliği, Genel Başkan İsmet Taş liderliğinde yeni yönetim kadrosu ve Yakup Orakçı’nın öncülüğündeki medya stratejileriyle kültürel birliği güçlendirmeyi hedefliyor.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - İç Anadolu Birliği, Mayıs ayındaki olağan genel kurul sonrası Genel Başkan İsmet Taş önderliğinde yeni bir döneme adım attı.

Kültürel birlik, milli değerler ve sosyal dayanışmayı merkeze alan projelerle dikkat çeken Birlik, özellikle medya ve iletişim alanında Yakup Orakçı’nın liderliğinde iddialı bir atılım içinde.

İsmet Taş’ın liderliğindeki yeni yönetim kurulu, uzman isimlerden oluşuyor. Basın-Yerel Medya İletişim Başkanı Yakup Orakçı, Birlik’in görünürlüğünü artırmak ve yerel medyanın gücünü ulusal düzeye taşımak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Orakçı’nın medya stratejileri, Birlik’in sesini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE SOSYAL PROJELER

Birlik, gastronomi festivallerinden Çanakkale Zaferi anma etkinliklerine, özel gereksinimli çocuklar için farkındalık projelerinden bilim insanları ve öğretmenlere ödül programlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet planlıyor. Taş, bu projeleri “manevi değerleri önceleyen bir mücadele” olarak nitelendiriyor.

Kadınlar, gençler, çocuklar, işletmeler ve sanatçılar için oluşturulan konseyler, Birlik’in toplumsal katmanlara hitap eden yapısını güçlendiriyor.

Sosyal Medya İletişim Koordinatörü Kerim Türk dijital stratejileri yönetirken, Sosyal Yardımlaşma Konsey Başkanı Fatma Kaldırım sosyal dayanışma projelerine öncülük ediyor. Denetim Kurulu’nda ise Süleyman Baydar, Tuğrul Erdem ve İsmail Mert gibi isimler şeffaflığı sağlıyor.

Birliğin medya yüzü olarak görev yapan Yakup Orakçı ise, özellikle yerel medya ile kurulacak güçlü ilişkiler sayesinde Birlik’in sesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Orakçı’nın liderliğinde yapılması planlanan medya çalışmaları arasında yerel medya ile işbirliği protokolleri ve yerel basın çalışanlarına eğitim destekleri yer alıyor.