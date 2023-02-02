İstanbul Pendik Kaynarcada, Kaynarca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 38. Olağanüstü kongresi esnafların yoğun katılımıyla yapıldı.

Kongrede Halihazırda Başkanlık yapan,Bayburtlu Hemşerimiz Hüsamettin Elçi tekrar güven tazeleyerek 6. kez Başkan seçildi.

Kaynarca Esnaf Kefalet ve Koopetatifi’nin kongresi Duduzar Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından gerçekleşen kongrede 38. Olağanüstü kongrede Hüsamettin Elçi güven tazeledi.

Elçi yaptığı konuşmada,Öncelikle Kooperatifimizin kongresinin hayırlara vesile olmasını niyaz ederken. Seçilenlere hep örnek olmasını istediğim bir davranışım vardır, bunu her sene yenilerim Allah için ne olur göz gözeyiz ne olur yüz yüzeyiz bir yıl boyu kooperatifimizi ticari geleceğinizin bir kısmını bize endekslediniz, bize emanet ettiniz. Tüm üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum dedi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Başkan Hüsamettin Elçi

Başkan vekili Şehir Özhan

Kooperatif Müdürü Gökhan Aygün

Yönetim kurulu üyesi Cemalettin Kekeç

Yönetim kurulu üyesi İsmail Büyükkayıkçı

Yönetim kurulu üyesi Dursun Bıçak

Yönetim kurulu üyesi Abdullah Bayram

Yönetim kurulu üyesi Murat Aysam Çotuk

Haber: Sinan Purut