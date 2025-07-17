Huawei, 2025 Küresel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri İş Ortakları Çin Konvansiyonu'nu düzenledi. 40 ülkeden 300'ün üzerinde ortak konuk katıldı. Etkinlikte Huawei, Küresel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri İş Ortakları Birliği'nin (GEHPA) lansmanını yaptı. Bu girişim, endüstri ortaklarıyla iletişimi güçlendirmeyi, karşılıklı güçlü yönlerden yararlanmayı, kazan-kazan işbirliğini sağlamayı ve nihayetinde yüksek kaliteli, sürdürülebilir bir endüstri ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.ŞENZHEN, Çin (İGFA) - Eğitim ve sağlık hizmetleri, yapay zeka teknolojileri ve uygulamalarının hızlı gelişiminden büyük ölçüde etkilenmektedir.

Huawei Kurumsal Satış Departmanı İş Ortağı Geliştirme ve Ticari & Dağıtım İş Departmanı Başkanı, Ernest Zhang, Huawei'nin gelişmiş yetenekler, işbirliğine dayalı inovasyon ve üstün bir ortaklık deneyimi ile ortaklarını tam olarak desteklemeye kararlı olduğunu belirtti. Amaç, daha fazla ortağın işbirliği sayesinde başarılı olmasını sağlamak, dünya çapında yüz binlerce eğitim ve sağlık müşterisine ortaklaşa hizmet vermek ve yapay zeka çağında bu sektörler için daha güzel bir gelecek inşa etmektir.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü İş Birimi CEO'su Li Junfeng, eğitim ve sağlık sektörlerinin küresel dijital ve akıllı dönüşümün ön saflarında yer aldığını belirtti. Huawei, ortaklarıyla birlikte dostane, kazan-kazan ve sürdürülebilir bir küresel iş ortağı ekosistemi oluşturmak için çalışmaya isteklidir. Bunu ortak çözümler üreterek, endüstri ekosistemlerini besleyerek, referans noktaları belirleyerek ve işbirliği modellerinde yenilikler yaparak gerçekleştirecekler.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Peter Zhou, sağlık sektörünün yüksek kaliteli verilerden oluşan geniş birikiminin, sektörde yapay zeka uygulamasına öncülük etmenin anahtarı olduğunu belirtti. Ardından dört girişim önerdi: standartlaştırılmış sağlık hizmetleri verilerini ve yönetimini teşvik etmek, departmanlar ve birden fazla hastane kampüsü arasında paylaşılan akıllı teşhis ve tedavi veri altyapısı oluşturmak, veri ve model mühendisliğinin araç tabanlı ve standartlaştırılmış gelişimini kolaylaştırmak ve pozitif bir döngüyü teşvik etmek için sağlam yapay zeka teşhis ve tedavi iş modellerinin oluşturulmasını ve benimsenmesini hızlandırmak.

Huawei, gelecekte küresel işbirliklerini güçlendirmeyi, eğitim ve sağlık alanlarında sürekli yenilikler yapmayı ve yeni teknolojileri uygulamayı planlayarak değişen pazar ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Aynı zamanda Huawei, GEHPA'nın yüksek kaliteli gelişimini destekleyerek küresel eğitim ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan bir rol üstlenecektir.