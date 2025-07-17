Milli Savunma Bakanlığı, HAVELSAN’ın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, 22-27 Temmuz 2025’te İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2025 Fuarı’nın savunma sanayiinde uluslararası iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli savunma sanayiinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Bakanlık, milli yazılım ve teknoloji projeleriyle TSK’nın gücüne katkı sağlayan HAVELSAN’ın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm çalışanlarına başarılar diledi.

IDEF 2025 Fuarı’nda Küresel Buluşma

22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), dost ve müttefik ülkelerin resmi heyetlerini ve savunma sanayiinin önde gelen firmalarını bir araya getirecek.

Bakanlık, fuarın yüksek teknoloji askeri ürünlerin sergilenmesi ve uluslararası iş birliği fırsatlarının artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Fuara, 99’u üst düzey olmak üzere 200’den fazla heyet, yaklaşık 900 heyet üyesi ve 1400’den fazla firmanın katılımı bekleniyor.IDEF 2025, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yeniliklerini dünyaya tanıtma ve global iş birliğini güçlendirme fırsatı sunacak.