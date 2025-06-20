Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nun 16 Haziran 2025 tarihli ve 1007 sayılı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nun 16 Haziran 2025’te aldığı 1007 sayılı karar, 20 Haziran 2025 tarihli ve 32932 sayılı Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu kararla, HSK’da görev dağılımına yönelik kritik seçimler duyuruldu.

Buna göre HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım'ın Yargıtay Üyeliği'ne seçilmeleri ile HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay Üyeliği'ne seçildiği duyuruldu.