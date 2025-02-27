Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından katledilen 613 Azerbaycanlı sivil, katliamı 33. yılında Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen iki ayrı törenle anıldı.İZMİR (İGFA) - Gündüz saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı’nda başlayan anma programı, akşam saatlerinde Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Katliamı dünyaya anlatan İranlı foto muhabiri Reza’nın Dostluk Parkı’ndaki “Yaralı Ruhlar” adlı sergisi büyük ilgi görürken, akşam düzenlenen anma etkinliğinde, katliamda hayatını kaybeden 613 kişiyi temsilen 613 çift siyah ayakkabı sergilendi. Alana yerleştirilen mumlar ise karanlıkta bir ışık gibi parlayarak Hocalı’nın unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, burada yaptığı konuşmada, "Dille söyleyince 613 rakamı basit kalıyor ama bu ayakkabıları görenler, ne kadar büyük bir trajedi yaşandığını daha iyi kavrayacak" dedi. Hocalı’da yaşananların sadece bir gün anmakla geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Eşki, "Eğer soykırım diyemiyorsak, hepimiz suçluyuz. Kendi insanımıza anlatamazsak, dünyaya da anlatamayız" dedi. Türkiye'de de Hocalı’nın soykırım olarak kabul edilmesi için mücadele edeceklerini belirten Eşki, "Bu sadece anıt dikmekle olmaz, yaşananları insanlara duyurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın adını yaşatmak için Bornova'da bir park inşa edeceklerini duyuran Eşki, Azerbaycan’ın kahraman komutanlarından Bakü Fatihi Nuri Paşa’nın büstünü yaptırdıklarını ve Bornova ile Azerbaycan’ın Sumgayıt kentini kardeş şehir yapmak istediklerini açıkladı.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ EBEDİDİR"

Başkan Eşki, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağın stratejik bir çıkar meselesi olmadığını vurgulayarak, "Uluslararası ilişkilerde sürekli dost veya düşman olmaz derler ama bizim için bu geçerli değil. Biz uğruna birçok şeyi kaybetme pahasına da olsa Azerbaycan’la kardeşliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. 2 devlet, tek millet olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Cavid İsmayıl, törende yaptığı konuşmada, "Buradaki tabloyu gördüğümde kendimi ağlamamak için zor tuttum. 33 yıldır bu acıyla yaşıyoruz ama ne mutlu bize ki 2020’deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023’teki operasyonla topraklarımızı kurtardık. Türkiye, bu süreçte her zaman yanımızda oldu. Her şey için teşekkürler Bornova, teşekkürler Türkiye" dedi.