Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azalırken; gayrimenkul hizmetleri aylık ve yıllık bazda artış kaydeden üretim sektörleri arasında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 Hizmet Üretim Endeksi’ni açıkladı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.



Yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azalırken; konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4, bilgi ve iletişim yüzde 4,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 11,6 arttı.

Aylık bazda ise endeks yüzde 2,0 geriledi. Ulaştırma ve depolama yüzde 3,1, konaklama ve yiyecek yüzde 1,4, bilgi ve iletişim yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azalırken; gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 artış gösterdi.