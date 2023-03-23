Hemşerimiz Hikmet Atasoy 28.dönem Milletvekilliği için İstanbul AK Partiden aday adaylığı müracaatını yaptı.

Atasoy İstanbul Sütlücede bulunan AK Parti İstanbul İl binasında Milletvekilliği için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Atasoy aday adayı olma kararını son anda verdiklerini belirterek Müracaatının son saatlerde olmasını bu şekilde açıkladı.

Atasoy 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin önemine vurgu yaparak,Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçtireceğiz dedi. Anketlere bakarak rehavete kapılmadan seçimin yapılacağı güne kadar çok çalışmalıyız.

AK Partinin Türkiye yüzyılı hedefine ulaşması için Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vereceğiz.

Hikmet Atasoy Kimdir?

.......................