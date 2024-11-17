Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE)’nin Çukurova ve Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda topladığını belirterek, "Bu sayede hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor.” dedi.

Bakan Uraloğlu, İRADE'nin günlük 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol Hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacağını söyledi.

Yazılımın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İRADE, gerçek zamanlı radar verisi, anlık olarak otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda toplayarak hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz, yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlayacak.” diye konuştu.