Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla yol bakım ve altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Güzelburç Mahallesi’nde prestij caddesi olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; Güzelburç Mahallesi asi kenarı ve çevre yolu arasındaki Şeyh Hasan Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

HBB yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak mahalle yollarının daha güvenli hale getirileceğini belirtti.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Güzelburç Mahalle Muhtarı Hasan Ateş, mahalle olarak yollarının yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e ve HBB ekiplerine teşekkür etti.