Gümrükhanı’nın tarihi dokusunu gölgeleyen Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın yıkılmasının ardından tarihi han gün yüzüne çıktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Haşimiye Meydan Projesi tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın vatandaş talep ve önerilerini ön planda tutarak hazırlattığı Haşimiye Meydanı Projesi, Şanlıurfa’nın simgesi olacak bir çalışmayla hayata geçirildi.

Şanlıurfa’nın tarihi platosunda yer alan Haşimiye Meydanı, tarihi dokusuyla dikkat çeken bir bölge olarak, modern şehircilik anlayışıyla uyumlu şekilde yeniden düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın esnaf, turist ve vatandaş taleplerini ön planda tutarak hazırlanması yönünde talimat verdiği Haşimiye Meydanı Projesinde dinlenme alanları, yeşil alanlar, peyzaj alanları da yer aldı.

HAŞİMİYE MEYDANI PROJESİ ESNAF VE VATANDAŞLARI MEMNUN ETTİ

Projenin son derece güzel olduğunu belirterek meydanın altında bir o kadar temiz ve modern tuvaletlerin yapılmasının, projede engelli ve annelerin de unutulmamasının önemine dikkati çeken, lokasyonda çok büyük bir eksik ve ihtiyaç olan WC’lerin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğinin altını çizen tarihi hanlar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekürlerini iletti.

HAŞİMİYE MEYDANI PROJESİNDE NELER VAR

Yeşil alan tasarımları: Dinlenme ve sosyalleşme alanları

Oturma alanları: Modern ve estetik oturma alanları halkın kullanımına sunuldu.

Aydınlatma elemanları: Gece kullanımını kolaylaştıracak, güvenlik hissi sağlayacak.

Engelli dostu meydan tasarımı: Tüm bireyler için erişilebilir ve rahat bir ortam oluşturuldu.

Zemin altı WC İleri teknolojik altyapı ile donatıldı.

Soğutma ve ısıtma sistemleri (klimalar) kullanıldı.

7/24 güvenlik ve temizlik hizmeti sağlanacak.

18 adet bayan WC, 17 adet bay WC.

Engelli bireyler için 1’er adet bay ve bayan WC.

Bebek bakım odası ve güvenlik-depo alanı yer alıyor.