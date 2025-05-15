İzmir’in işgaline karşı ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 106’ncı yılında Konak’taki anıtı önünde anıldı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Hasan Tahsin, İzmir’in ve Türkiye’nin gururu. Doğruları yazan her gazeteci kahramandır” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in işgaline karşı 15 Mayıs 1919’da ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 106’ncı yılında Konak Atatürk Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı’nda törenle anıldı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anıta çelenk bırakıldı.

“DOĞRULARI YAZAN GAZETECİLER KAHRAMANDIR”

Başkan Tugay, Hasan Tahsin’in gazetecilerin onuru olduğunu vurgulayarak, “İzmir’in kurtuluş hikayesinin kahramanı Hasan Tahsin, Türkiye’nin gururudur. Ancak sadece o mu kahraman? Korkusuzca doğruları yazan, halkı bilgilendiren her gazeteci kahramandır. Ülkemiz, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu gibi gazetecilerin öldürülmesine yeterince ses çıkarmadığı için bugün bu halde. Bu gerçekle yüzleşmeliyiz” dedi. Tugay, basın mensuplarına destek sözü vererek, “Türkiye’nin size ihtiyacı var. İşinizi kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Hasan Tahsin, kurtuluş yolunu açan bir kahraman. Gazetecilik, cesur insanların işidir; toplumun sorunlarına sırt dönmeyen, gerektiğinde canını verenlerin mesleğidir. Hasan Tahsin, İzmirli gazetecilerin onuru ve sorumluluğudur. Onun izinden yürümeye devam edeceğiz” dedi.