AK Parti Keşan Gençlik Kolları, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinledi, Milletvekili Fatma Aksal ve Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret etti. Gençler, Keşanspor forması hediye ederek Keşan’ı temsil etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan Gençlik Kolları, 30 kişilik bir heyetle Ankara’ya düzenledikleri ziyarette, AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yerinde izledi.

Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural liderliğindeki heyet, program kapsamında önemli temaslarda bulundu.

Ziyaretin ilk durağında AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal’ı makamında ziyaret eden gençler, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Genel Merkezi’ndeki grup toplantısına katılan heyet, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, bu anın gençler için gurur verici olduğunu söyledi.

BAKAN YARDIMCISI TURAN’A KEŞANSPOR FORMASI

Heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret ederek Keşanspor formasını hediye etti.

Görüşmede Keşan ve gençlik konuları ele alınırken, gençler, Aksal ve Turan’a sıcak karşılamaları için teşekkür ederek, ziyaretin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.