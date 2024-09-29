Yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu ring hattı sayesinde; Gayrettepe ile Halkalı İstasyonları arasında seyahat eden yolcular bir saatten kısa bir sürede 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek. 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmaların 2025 yılının ortalarında bitirilmesi planlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Merkez Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Sahada incelemelerde bulunmasının ardından projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik. Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaştı." diye konuştu.

22 kilometresi İstanbulda olmak üzere Kocaeli ve Bursada 79,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yine İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon ve Konya olmak üzere 8 ilimizde 324,1 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde ülkemiz genelinde 837,5 kilometre kent içi raylı sistem hattı inşa etmiş olacağız." dedi.

MARMARAY İLE 1 MİLYAR 200 BİN YOLCU TAŞIDIK

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini Mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. İstanbulda inşa ettiğimiz 7 raylı sistem hattından; Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosunun yapımını Bakanlık olarak biz tamamladık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrettik. Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı -Arnavutköy kesimi ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattının işletmesinin sorumluluğunu ise Bakanlık olarak biz üstlendik. Bizim sorumluluğumuzdaki hatlarımızda açılışlarından bu yana: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında yaklaşık 11 milyon 800 bin, Sirkeci-Kazlıçeşme hattında 2 milyon 100 bin ve Marmaray ile de yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu taşıdık" diye konuştu.

Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında, Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik" diyen Bakan Uraloğlu, "Tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99unu tamamladık. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 75 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı ve demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 70 oranında ilerleme sağladık" dedi.

Yapımları devam eden İbn Haldun Üniversitesi Durağı, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatların devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın tamamlanması halinde tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiyenin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacaklarını söyledi.

HEDEF 2025 YILI ORTASI

Bakan Uraloğlu, 17,5 Kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmaları 2025 yılının ortalarında bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

37.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattı sayesinde; hattın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcunun bir saatten kısa, yaklaşık 57 dakika gibi bir süre içerisinde yolculuğunu tamamlayabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Zaman hepimiz için çok kıymetli. Bu projemiz ile de zamandan yıllık 6 milyon saat tasarruf sağlıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapsamında yapım çalışmaları devam eden 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmalarımızı 2025 yılının ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.