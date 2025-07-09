HAK-İŞ Adıyman İl Başkanı Hasan Kılınç ve Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit düşenler için 81 ilde anma etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurdu.ADIYAMAN (İGFA) - HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki elim olayda şehit düşenler için bir dizi anma etkinliği başlattıklarını açıkladı. HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu’nun kararıyla, bu hafta öğle molaları ve mesai bitimlerinde iş yerleri önünde oturma eylemi yapılacak, üyeler siyah kurdele takacak.

81 İLDE ANMA PROGRAMI

HAK-İŞ, önümüzdeki iki gün boyunca 81 ilde şehitleri anma programı düzenleyecek. İş yerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Pençe-Kilit Harekâtı’nda yaşanan kayıpların acısının yüreklerde hissedildiği belirtilerek, şehitlere rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı dilendi.

HAK-İŞ, terörle mücadelede devletin onurlu duruşunu desteklediğini ve terörsüz Türkiye yolundaki adımları takdirle karşıladığını ifade etti. Terör girişimlerine karşı durarak barış ve kardeşlik temelinde güçlü bir Türkiye’nin yanında yer alınacağı vurgulandı. Ayrıca, orman yangınları, iş kazaları ve meslek hastalıklarında hayatını kaybedenler için de rahmet ve baş sağlığı dilekleri sunuldu.