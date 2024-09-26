Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevreci belediyecilik anlayışıyla tüm mahallelerde safra seferberliği başlattı. Güzelbahçe Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçe genelinde düzenli olarak gerçekleştirdiği safra toplama çalışmalarına hız verdi. 12 mahallede yapılan budama bakım çalışması sonrası ciddi miktarda oluşan safraları toplamak için 12 araçlık kepçe ve kamyonun dahil olduğu çalışma başlattı. Ekipler, orta refüj, yol kenarları, kaldırım üzerleri ve diğer yeşil alanlarda da ağaç budama, ot biçme ve toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Sabah mesaisi öncesi Fen İşleri şantiyesini ziyarette eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Yeşil dokusuyla ilçemizin her bölgesinde günlük ciddi miktarda safra çıkarken bu safraların toplanması önemli bir mesai ve iş gücü gerektiriyor. Bu konuda geniş bir sorumluluk alanımız mevcut, bu durumun bilincinde hareket ediyoruz. Her mahallemiz için ayrı bir safra toplama günü belirledik. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bugün Güzel ilçemizde tek bir safra bile bırakmayacağız. Bu çalışmamızı belirli periyotlarla yapacağız. Mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum’’dedi.