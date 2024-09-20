Gürsu Belediyesi, sunduğu spor imkanlarıyla ilçede spor yapma oranını yükseltmeyi hedefliyor.GÜRSU (İGFA) - Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi binası içerisinde oluşturulan spor salonunda, kadınlara özel olarak hazırlanan salonda, haftanın yedi günü spor yapma imkanı sunuluyor.

Step, aerobik, pilates, fitness, zumba branşlarında, uzman eğitmenler eşliğinde, tam donanımlı olarak spor yapma imkanı sunulan salon, Gürsulular’ı bekliyor.

“Hemşehrilerimizin sağlıklı yaşamaları için spor yapma imkanlarını arttırmaya özen gösteriyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemize kazandırdığımız spor tesislerimizin yanında sunduğumuz kadınlara özel spor yapma imkanlarıyla da bunu destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi spor yapmaya bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Spor Salonu’nda sunulan hizmetten faydalanmak isteyen Gürsulular’ın, Kültür Merkezi’nden kayıt yaptırması gerekiyor.