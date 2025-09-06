Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Buruk TOKİ’de süren asfalt çalışmalarını denetledi.ADANA (İGFA) - Güngör Geçer şunları söyledi: “Uzun süredir buranın altyapı çalışmaları sürüyordu. ASKİ, TEDAŞ çalışmaları sona erdikten sonra ve kaldırımların düzenlenmesinin ardından okullar açılmadan önce, hızlı bir şekilde asfaltlama işlemi gerçekleştiriliyor. Bölgede okullar var ve yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan asfaltlamayı bitirmeyi planlıyoruz. Bu bölgede yaşayan insanlarımıza ve Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun. Adana’mız için daha güvenli ve modern yollar inşa etmeye devam ediyoruz.”