Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan yapılan atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı L. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna, Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Gamze Gül Çakır Kılıç, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Begüm Alaçam Uyav atandı.

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Selim Terzi atandı.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan müdür yardımcılıkları görevlerine de atamalar yapıldı.

Atama kararlarında; Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Şemsettin Durmuş, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığı'na Hatice Özdemir, Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Bal, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Oğuzhan Özkan, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatih Paça, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Baran, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Şamil Demircan, Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Yusuf Akbaş, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Umut Erkin Taş, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Şimşek, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa Yıldırım, İnşaat Ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer Dumanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Ahmet Er ile Levent Yazıcı atandı.

Atama kararnamesinde bir çok kaymakam adaylarının da ilk resmi ve asaleten görev yerlerine atamaları gerçekleştirildi.

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