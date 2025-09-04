Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google, Android ve bağlı servislerde Türkiye ile Avrupa’yı kapsayan bir kesinti yaşandığını duyurdu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Google’dan teknik rapor talep ederken, Sayan yerli ve milli yazılımların önemine vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Google, Android ve bağlı servislerde Türkiye ve Avrupa bölgesini etkileyen bir kesinti yaşandığını bildirdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (@trcert) Google’dan kesintinin nedenine ilişkin teknik rapor talep ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Sayan, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Sayan, yaşanan kesintilerin yerli ve milli ürün ile yazılımların önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız” dedi.