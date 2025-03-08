TRT1’in izlenme rekorları kıran ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen dizisi Gönül Dağı, sadece ekranlarda değil, gerçek hayatta da gönülleri fethetmeye devam ediyorPazaryeri Gündem( BİLECİK İGFA)

Dizinin başarılı oyuncularından Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin için anlamlı bir mesaj paylaştı.

Gönül Dağı dizisinde "Kiraz" karakterine hayat veren ünlü sanatçı Öykü Gürman, dizi setinden bir video çekerek Başkan Tekin’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Gürman, samimi mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zekiye Başkanım, inşallah daha iyisinizdir. Çok çok geçmiş olsun. Ben de sosyal medyadan sizi takip ediyorum. Tez vakitte şifalar diliyorum, kendinize çok iyi bakın. Allah’a emanet olun."

Bu içten mesaj, Başkan Tekin’i oldukça duygulandırdı. Tekin, Öykü Gürman’ın jestine sosyal medya hesabından teşekkür ederek şu sözlerle karşılık verdi: "Gönlü güzel, kendi güzel sanatçımız Öykü Gürman... Gönül Dağı dizisi setinden görüntülü aradılar, çok mutlu oldum. Öncesinde bu mesajı göndermiş, görmemişim. Ya siz ne güzel insansınız, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim gülüm benim! Kevser’im, senin de yolun açık olsun arkadaşım. İki güzel insan nasıl da denk geldiniz. Harikasınız!"

Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı dizisi, oyuncularının içtenliği ve insan odaklı duruşuyla da izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Öykü Gürman’ın bu anlamlı mesajı, dizinin sadece bir ekran yapımı olmadığını, izleyicilerle gerçek bir bağ kurduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Tekin’e tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, Gönül Dağı ekibini de bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyoruz. Gönül Dağı, ekranda olduğu kadar gönüllerde de iz bırakmaya devam ediyor!