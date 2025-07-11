Kocaeli Gölcük Belediyespor sporcusu Berra Ceylan, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımın seçmelerine davet edildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesporlu Berra Ceylan, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde kendi sıkletinde ilk dört arasına girerek, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Eylül ayında düzenlenecek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Ceylan, Gölcük’ü gururlandırdı.

MİLLİ TAKIM FORMASI İÇİN MÜCADELE EDECEK

Milli takım seçmeleri, Türkiye genelinde kendi kategorilerinde ilk dörde giren sporcular arasında yapılacak. Bu kapsamda, 59 kilogram kategorisinde mücadele eden Berra Ceylan, Ankara’da bulunan İsmet İraz Spor Salonu’nda düzenlenecek seçmelerde Ay-Yıldızlı formayı giymek için ter dökecek.

BAŞKAN SEZER’DEN TEBRİK VE BAŞARI DİLEĞİ

Gölcük Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteklerin meyvesini verdiğini vurgulayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Berra Ceylan’ın elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milli takım yolundaki mücadelesinde kendisine başarılar diledi.