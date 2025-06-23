Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, 25 Haziran Çarşamba günü Anıtpark’ta düzenleyeceği Karne Şenliği ile çocukların tatil başlangıcını unutulmaz kılacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline giren çocuklara eğlence dolu bir karne tatili sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi; yaz tatiline giren çocuklar için Karne Şenliği düzenleyecek. 25 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Anıtpark’ta gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar, birbirinden eğlenceli etkinlikler ile yaz tatiline merhaba diyecek.

ANITPARK EĞLENCE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Gölcük Anıtpark, bu özel günde adeta bir eğlence merkezine dönüşecek. Etkinlikte; renkli maskotlar, eğlenceli bubble şovlar, çeşitli yarışmalar, nostaljik salıncaklar ve sürpriz sahne etkinlikleri minik misafirleri bekliyor olacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ücretsiz olarak düzenlenecek şenliğe tüm çocukları ve ailelerini davet etti.