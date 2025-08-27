Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek; taleplerini dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Toplantıda Başkan Sezer, başkan yardımcıları ile birlikte mahalle ve eskiden köy statüsünde olan mahalle muhtarlarının taleplerini tek tek dinledi. Oluşturulan sosyal paylaşım gurubunda; muhtarlarla günlük olarak dinamik ve sürekli iletişim halinde oldukları belirten Başkan Sezer; yapılan, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.

Taleplerini tek tek ileten muhtarlar ise Gölcük Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar için Başkan Sezer ve ekibine teşekkür ettiler.