Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray arkasındaki parkta düzenlenen “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı unutulmaz sinema filmi gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Yaz Sinema Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi, büyük bir ilgiyle izlendi. Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi arkasındaki parkta kurulan dev ekranda gösterilen film öncesinde, sandalyesini alıp gelen yüzlerce kişi alanı doldurdu.

Seyirciler arasında yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hemşehrilerinin sinema keyfine ortak oldu. Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan film, aradan geçen yıllara rağmen yine hayranlıkla izlendi.

AL YAZMALIM KAMYONETİYLE HATIRA FOTOĞRAFI

Patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde nostaljik bir akşamın keyfini çıkaran Gölcüklüler, etkinlik alanına getirilen ve filmdeki kamyonete benzetilen “Al Yazmalım” yazılı kamyonetle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Kervansaray arkasında keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar, bu güzel etkinlik için Başkan Sezer ve ekibine teşekkür ettiler.