Bilecik Pazaryeri'nde, Kınık Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs kuru dere yatağına uçtu, sürücü Kemal D. hafif yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl’den Pazaryeri yönüne seyir halinde olan 16 RP 436 plakalı minibüsün sürücüsü Kemal D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, metrelerce savrularak kurumuş dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine hızla Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada hafif şekilde yaralanan Kemal D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.