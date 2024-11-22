Türkiye Taekwondo Federasyonu; Romanya’nın Oradea kentinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na katılacak milli takımda, Gölcük Belediyespor Antrenörü Zabit Pustu’yu A takım antrenörü olarak görevlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor antrenörü Zabit Pusyu’ya Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından önemli bir görev verildi. Türkiye Taekwondo Federasyonu; Romanya’nın Oredea kentinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası’na 76 sporcu ve 15 antrenör ile katılacak. Federasyon; şampiyonada görev yapacak milli takım antrenörleri listesine, Gölcük Belediyespor antrenörü Zabit Pustu’yu da ekledi. Milli görevle onurlandırılan Pustu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

GÖLCÜK’ÜN GURUR KAYNAĞI OLDU

Ziyaretten memnun kalan Başkan Sezer, Gölcük Belediyesi olarak “Spor Kenti Gölcük” sloganı ile binlerce sporcu yetiştirmenin yanında milli takıma antrenör kazandırmanın ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Pustu’ya Taekwondo Milli Takımı A Takım antrenörlüğü görevi için tebrik eden Sezer, şampiyonada başarılar diledi.

MİLLİ SPORCULARI ŞAMPİYONAYA HAZIRLAYACAK

Gölcük Belediyesi’ni ve ilçeyi milli takımlarda en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Pustu ise desteklerinden dolayı Başkan Sezer’e teşekkür etti. Pustu, 25 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek dört günlük milli takımlar kampına katıldıktan sonra, milli takım ile birlikte 28-30 Kasım tarihlerinde Oradea’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’na katılmak üzere Romanya’ya gidecek.