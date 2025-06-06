Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı vesilesiyle Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte huzurevi sakinlerini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi’ni sakinlerine sürpriz bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Aktaş, bir araya geldiği huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramını tebrik etti.

ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Kurban Bayramı münasebetiyle Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Şehitler Mezarlığı’nda yer alan şehitlikte düzenlenen anma törenine de katıldı. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile birlikte Başkan Sezer, Kuran-ı Kerim Tilaveti sonrasında şehitler için dualar ederek kabirlerine karanfiller bıraktılar.



Şehitlikteki törenin ardından Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Korkut ve Başkan Sezer, ziyaretlerine devam ederek; şehit Adem Başoğlu’nun ailesi ile Kore gazisi Mustafa San ve ailesini ziyaret ettiler. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Sezer, şehit ve gazi ailelerinin bayramını tebrik etti.