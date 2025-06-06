Çorum, Tokat ve Yozgat’ta 'cehennem kavşakları' olarak bilinen tehlikeli noktalarda artan kazalara dikkat çeken Ankarra Mamak Belediyesi Başkan Başdanışmanı İsmail Gençkurt, üst geçit ve alt geçit projeleri için çağrıda bulunarak, "Bayramda ailesine giderken mezara giden olmasın" dedi.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Ankara Mamak Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve Çorum Alaca doğumlu İsmail Gençkurt, Çorum, Tokat ve Yozgat’taki tehlikeli kavşaklarda yaşanan trafik kazalarına karşı acil önlem çağrısı yaptı.

Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Genel Başkanı Yakup Orakçı’nın ziyareti sırasında konuşan Gençkurt, bölgedeki trafik sorunlarını Ankara gündemine taşıyarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Cehennem kavşakları” olarak anılan bölgelerde özellikle bayram dönemlerinde artan kazalara dikkat çeken Gençkurt, sorunun çözümü için somut öneriler sundu: Üst geçit ve alt geçit projelerinin hayata geçirilmesi, dubalarla şerit daraltmaları yapılması, yoğun bölgelerde hız kesici uygulamaların devreye alınması yönündeki önerileri sıralayan Gençkurt, “Yollar hastane ve pazar gibi alanlara çok yakın, bu da riski artırıyor. Sinyal lambaları tek başına yeterli değil,” diyerek, kalıcı çözümlerin şart olduğunu kaydetti.

Sorunun sadece Çorum’la sınırlı olmadığını belirten İsmail Gençkurt, Tokat ve Yozgat’ı da kapsayan bir birliktelik çağrısı yaparak, “Milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları siyaset üstü bir yaklaşımla bir araya gelmeli. Bölgenin kaderini değiştirecek adımlar atılmalı" dedi. Gençkurt, milletvekillerine seslenerek, “Bu mesele siyaset üstüdür. Ankara’daki gücümüzü bu kavşaklar için kullanalım. Her geçen gün yeni bir ocağa ateş düşüyor,” diyerek bir masa etrafında birleşme çağrısında bulundu.