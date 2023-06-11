Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güler Baydan, Ayşegül Satılmış ve Burhan Bakır coğrafya öğretmenleri Alituran Ocak'ın rehberliğinde Türkiye Finallerinde ilimizi temsil etti.

Bayburt ili sınırları içinde mevcut denizel fosil alanlarının tespiti, tescili ve akabinde Türkiye’nin 7. Kapsamlı Doğa Tarihi Müzesini ilimize ve ülkemize kazandırmayı hedefleyen proje yarışmada en iyi 2. proje unvanını kazandı.

"Bayburt Doğa Tarihi Müzesi" projesi kapsamında ayrıca mevcut tabiat varlıklarının koruma altına alınıp sürdürülebilir bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması ve şehrimizi turizme dayalı kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırması amaçlanmıştır.