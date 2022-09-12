Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahasında yapılan üretim çalışmaları olumlu sonuç verdi.
Bayburt Üniversitesi deneme amaçlı Goji Berry fidanı dağıttı.
Bizdeki bilinen adıyla Kurt Üzümü,Üç yıl önce Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahasında başlatılan Çallaşmalardan olumlu sonuç alındı.
Kurt Üzümü meyvesinin Bayburt iklimine uyumlu olduğu anlaşıldı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Prof.Dr.Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada,Bayburt yöresinde daha önce hiç yetiştirilmemiş bir çok ürünü,uygulama ve araştırma sahamızda deniyoruz,Aronya ,Goji,siyah goji gibi ürünlerin denemelerini yapıyoruz.Bu çalışmaları yaparak Bayburt çiftçisine alternatif ürün yetiştirmelerini sağlayacağız dedi.
Goji Berry Nedir?
Goji berry, Türkiye’de bilinen ismiyle kurt üzümü anavatanı Tibet olan ve üretiminin büyük çoğunluğu Çin’de gerçekleşen bir meyvedir. Tadı kiraz, muz ve yaban mersininin karışımı olarak tarif edilen bu meyve genellikle kurutularak tüketilir. Goji berry suyu da tüketim şekilleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de üretimi yapılan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümü C vitamini, A vitamini, magnezyum, çinko, bakır, demir, potasyum, beta karoten içeriği ve içinde bulunan antioksidanlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle de sağlık kaynağı olarak adlandırılabilecek bu meyvenin birçok faydası bulunmaktadır.
Goji Berry Nasıl Kullanılır?
Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlık üzerinde çokça olumlu etkisi bulunan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümünün kullanım şekli merak konusudur. Birçok kişi bu besin maddesini nasıl kullanacağını merak etmektedir. Gojy berry genellikle kurutulmuş olarak satılmaktadır. Bu şekilde atıtırmalık olarak tüketilebileceği gibi yoğurtlara, yulaflara, yemeklere ya da suya eklenerek de tüketilebilir.
Goji Berry faydaları neler?
- C vitamini deposu olan goji berry, soğuk algınlığına çok iyi gelir. Bir portakalın dört katı kadar C vitamini içerdiği iddia edilmektedir.
- Sakinleştirici ve stresi azaltıcı etkisi vardır. İçeriğinde depresyon ve anksiyeteye iyi gelen maddeler keşfedilmiştir.
- Gastrit ve ülser gibi mide sorunlarında faydalı bulunmuştur.
- Uzak Doğu ve Asya’da kısırlık tedavisinde kullanılmaktadır.
- Şeker hastaları üzerinde faydaları görülmüştür. Ancak ilaç kullanan diyabet hastalarının bu meyveyi kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
- Kötü kolesterol üzerinde azaltıcı etkisi vardır.
- İçeriğindeki A vitamini gözler için çok faydalıdır.
- Enerji verir, halsizliğe iyi gelir.
- Kanser hastalarının iyileşmesinde etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
- Karaciğer ve böbrek hastaları için faydalıdır. Çin’de karaciğer kanseri tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.
- Cildin yaşlanmasını geciktirir. Erken yaşlanmayı önleyici özelliği vardır.
- Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonunun miktarını artırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle büyüme, gelişme üzerine olumlu etkisi vardır.
- İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.
- Yağ yakımını hızlandıran goji berry zayıflamada destek olarak kullanılabilir.
- İçeriğindeki kalsiyum kemik sağlığı için faydalıdır.
- Kararınca kullanıldığında uykuyu düzenlediği, rahat bir uyku düzeni sağladığı ileri sürülmektedir.
- İçeriğindeki aminoasitler nedeniyle tokluk hissi verir.
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