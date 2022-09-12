Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahasında yapılan üretim çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Bayburt Üniversitesi deneme amaçlı Goji Berry fidanı dağıttı.

Bizdeki bilinen adıyla Kurt Üzümü,Üç yıl önce Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahasında başlatılan Çallaşmalardan olumlu sonuç alındı.

Kurt Üzümü meyvesinin Bayburt iklimine uyumlu olduğu anlaşıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Prof.Dr.Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada,Bayburt yöresinde daha önce hiç yetiştirilmemiş bir çok ürünü,uygulama ve araştırma sahamızda deniyoruz,Aronya ,Goji,siyah goji gibi ürünlerin denemelerini yapıyoruz.Bu çalışmaları yaparak Bayburt çiftçisine alternatif ürün yetiştirmelerini sağlayacağız dedi.

Goji Berry Nedir?

Goji berry, Türkiye’de bilinen ismiyle kurt üzümü anavatanı Tibet olan ve üretiminin büyük çoğunluğu Çin’de gerçekleşen bir meyvedir. Tadı kiraz, muz ve yaban mersininin karışımı olarak tarif edilen bu meyve genellikle kurutularak tüketilir. Goji berry suyu da tüketim şekilleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de üretimi yapılan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümü C vitamini, A vitamini, magnezyum, çinko, bakır, demir, potasyum, beta karoten içeriği ve içinde bulunan antioksidanlarla dikkat çekmektedir. Bu nedenle de sağlık kaynağı olarak adlandırılabilecek bu meyvenin birçok faydası bulunmaktadır.

Goji Berry Nasıl Kullanılır?

Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlık üzerinde çokça olumlu etkisi bulunan gojy berry diğer ismiyle kurt üzümünün kullanım şekli merak konusudur. Birçok kişi bu besin maddesini nasıl kullanacağını merak etmektedir. Gojy berry genellikle kurutulmuş olarak satılmaktadır. Bu şekilde atıtırmalık olarak tüketilebileceği gibi yoğurtlara, yulaflara, yemeklere ya da suya eklenerek de tüketilebilir.

Goji Berry faydaları neler?