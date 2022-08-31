Global World Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Yavuz Selim Tetik Emlak piyasası ve Fiyatların geldiği nokta, TOKİ’nin yapacağı konutlar ve arsa satışı, Piyasaların beklentisini okurlarımız için değerlendirdi.

1.Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar nasıl engellenebilir? Konut fiyatları düşecek mi?

Pandemiyle birlikte yaşanan tedarik sorunları, inşaat maliyetlerinin fiyatlarının yükselmesinin, dövizde çok ciddi dalgalanmalar yaşamasıyla fiyatlarda fahiş artışa sebep oldu. Planlama ile konut arsalarının arttırılması, büyüyen sanayi alanlarımıza paralel olarak artan nüfusumuz büyükşehirlerin master plan boyutunda büyütülmesi durumunda arsa fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi maliyetlere etki edebilir.

2. TOKİ’nin mevcut projeleri olacak ancak bunların devamı için hazine arazilerinin satışı gerekecek. Bu yeni konutlar fiyatların yükselmesini engelleyecek mi?

Fiyatları durdurabilecek en kritik konu, "konut üretiminde arzın talebi geçmesidir. Söz konusu sosyal konut hamlelerinin de yeterli sayıya ulaştığı takdirde satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artışı durduracaktır.

3.Gayrimenkul piyasasında durum nedir.?

Artan fiyatlar nedeniyle ve bankaların verdiği düşük krediler ile orta ve alt gelir grubunun konuta ulaşma ihtimali çok düştü. Sosyal konut hamlesiyle hem fiyat artışlarını duracağı hem de orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olacağı kanaatindeyim.

4.Satışlar eskiye göre nasıl piyasa hareketlimi yoksa fiyat yüksekliği satışları düşürdü mü.?

Konut piyasasında hareket bitmez. Elbette geçtiğimiz yıla oranla ve elbette pandemiden öncesini de düşünürsek sektörde bir daralma söz konusu. Burada da bahsettiğimiz gibi konut almak isteyenlerin öncelikli tercihlerine alternatif lokasyonlara yönlendiriyoruz. Aynı zamanda arsa, arazi gibi toprağa yatırım yapmasını sağlıyoruz. Çünkü elindeki birikimi hızlı bir şekilde yatırıma çevirmesi gerekmekte. Eğer bunda da geç kalırsa elindeki birikimi de değersizleştirmiş olacak.

5.Global Word Gayrimenkul ‘un çalışma alanı sadece belli bir bölgedemi, Türkiyenin tamamı ve yurtdışında temsilcilikleri varmı.?

Global World Türkiye olarak sektöre başlarken hedefimiz globalde bir marka olmaktı. Şuan başta İngiltere, Almanya, Cezayir, Avusturya olmak üzere temsilciliklerimiz ve yurtiçindeki franchise ofislerimizle birlikte yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarımıza 20 yıldır yatırımları konusunda yön vermeye devam ediyoruz.

6.Global World Akademi nedir.?

Global World Akademi; bir değişim ve gelişim yönetim projesidir.

GW Akademi kapsamında sektöre yeni girecek olan gayrimenkul danışman adaylarına temel eğitim programları vererek sektöre hazırlamak. Franchise ofislerimizdeki ve yurtdışı temsilciliklerimizin geliştirilmesi, daha etkin ve verimli ekipleri oluşturarark hızla etkisini yitiren bilgiyi daha çevik kullanmalarını optimum maliyetler ile iş kollarında yetkin ekiplerle başarı sağlamaktır. Aynı zamanda mesleki yeterlilik sınavları ile sektörümüzde zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları da yapılmaktadır.

Metropollerde Küçük yatırımcı neye yönelmeli? Hangi bölgelerde yatırım yapmalı?

Şuan ki piyasada küçük yatırımcı toprağa yönelmiş durumda. Konut almaya gücü yetmeyen konut ihtiyaç sahipleri ve küçük yatırımcılar için bizler de toprağa yatırım yapmaları gerektiğini yönünde tecrübelerimizi paylaşıyor ve yine Global World bünyesinde GW Arsa satış noktalarımızla yatırımcılarımızın küçük birikimlerini geleceğe taşıyoruz.

İstanbul’un arka bahçesi olarak bilinen Kocaeli, Bilecek, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale bölgelerinde yatırım yapmalarını öneriyoruz.