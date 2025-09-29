İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’deki özgürleşme sürecinin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını duyurdu. 8 Aralık 2024’ten bu yana 509 bin 387 Suriyeli’nin ülkelerine döndüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 2016’dan beri toplam 1 milyon 249 bin 390 gönüllü dönüş gerçekleştiğini açıkladı. Adana’daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi, sürecin en önemli adımlarından biri.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki gelişmelerin ardından Türkiye’den gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Suriye’nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli'nin ülkelerine dönüş yaptığını belirterek, "Türkiye olarak gönüllü geri dönüş sürecinde de yanlarındayız” dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1972595361404326379

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ RAKAMLARI

8 Aralık 2024 sonrası toplam 509 bin 387 Suriyeli’nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, 2016 yılından bu yana ise toplam 1 milyon 249 bin 390 Suriyeli’nin ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütülen dönüşlerde Adana Koordinasyon Merkezi'nin sürecin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, Dönüşlerde hüzün ve sevinci bir arada yaşayan Suriyelilerin, Türkiye’nin insani yaklaşımından etkilendiğini belirtiklerini kaydetti. Bakan Yerlikaya, “Ülkemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakışıyla göç yönetiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyuyor” diyerek verileri açıkladı.