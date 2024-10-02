Düzce Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açılan Genişletilmiş Gerçeklik Laboratuvarı, öğrencilere ders konularını 3 boyutlu sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.DÜZCE (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrenme süreçlerinde bilgi ve becerilerin etkileşimli bir yapı içinde harmanlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Düzce Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesinde açılışı yapılan yeni eğitim birimleri ve XR (genişletilmiş gerçeklik) laboratuvarı, eğitimde teknolojinin kullanılması anlamında önemli bir adımı temsil ediyor.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, okulda kurulan XR laboratuvarının geliştirilmesine yönelik yeni bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi, "eğitimde sanal gerçeklik pilot uygulama okulu" oldu ve Türkiye'de bir "ilk" olduğu belirtilen genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarı okula kazandırıldı.



Açılışta konuşan Bakan Tekin, yenilikçi yaklaşımın öğretmenlerin derslerini daha etkili şekilde anlatabilmeleri, yapay zekâ ile geliştirilen yeni deney ve görsel ortamları öğrencilerine sunabilmeleri ve teknolojinin imkânlarını sınıfa taşımalarına olanak tanımaktadır. Hayata geçirilen protokoller ve geliştirilen yeni içerikler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilginin, sorumluluğun ve yardımlaşmanın birlikte geliştiği bir eğitim ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu adımla, eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle donatılması ve bilimsel düşünme yetilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilki temsil eden bu laboratuvar; biyoloji, fizik, kimya, matematik ve coğrafya derslerinde XR teknolojilerinin uygulanması ve geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Türkçe dil desteğine sahip XR yazılımlarıyla hazırlanan içeriklerin test edilerek yaygınlaşması hedefleniyor.

Küre şeklinde düzenlenen laboratuvar, öğrencilere ders konularını 3 boyutlu sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Laboratuvarda müfredata uygun 5 farklı dersle uyumlu, 3 binden fazla ders içeriği hazırlanmış durumda. Ülke genelinde yaygınlaşacak olan laboratuvarlar için biyoloji, fizik, kimya, coğrafya alanlarında öğretim programlarının desteklenmesini sağlayacak Türkçe dil desteğine sahip XR teknolojisi yazılımları yapıldı.