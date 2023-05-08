Saat 15.00 de başlayan maçta ligde play-off mücadelesi veren Ankara spor 20. dakikada Berk Karadağ takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçta oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran konuk ekip 40. dakikada Bahattin Köse ile ikinci golü buldu 2-0.

Bayburt Özel İdarespor futbolcuları maç içerisinde sadece rakibinin ataklarını karşılamaya çalışırken zaman zaman kanatlardan ataklar geliştirse de son vuruşlarda başarı sağlayamadılar. İlk 45 dakika 2-0 Ankaraspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında en azından bir gol bulmak adına Ankaraspor kalesine yüklenen Bayburt Özel İdarespor aradığı gole ulaşamadı ve maçın 90 dakikası ilk yarıda atılan iki golle sone erdi.

2. ligde son maçını kendi evinde oynayan ve Ankaraspor’a mağlup olan Bayburt Özel İdarespor sezonun son haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: AHMET ECEVİT (XXX) ,OSMAN BARUK (XXX),MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Mehmet Akif (xxx) ,Burak(xx),Ali (x) (Dk.75 Emirhan xx),Musa Buğra (xx) ,Deniz(xx),Berat (xx) (Dk 67 Talha xx),Alihan(xx) (Dk.75 Ömer Bayram xx),İbrahim (xx) ,Emir(x) (Dk.88 İbrahim Dursunx),Tuncay (xx) (Dk.67 Semih xx),Mustafa(xx)

ANKARA SPOR: Burak (xx),Emre (xx),Gökhan (xx),Doğukan (xx)(Dk.75 Engin x) ,Siraç (xx) (Dk 75 Recep x),Berk (xx)(Dk.64 Yusuf x) ,Çağrı (xx) ,Erdal (xx) ,Alaettin (xx), Recep (xx),Bahattin (xx)(Dk.64 Mehmet x)

GOLLER: Berk, Bahattin ( Ankara Spor)

Sarı kartlar: Alihan .Burak,Mustafa (Bayburt Ö.İ )