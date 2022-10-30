TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 11 haftada sadece 4 puan toplayan ve ligin düşme hattına demir atan Bayburt Özel İdarespor, 12. haftada geriye düştüğü maçtan güçlükle 1 puan çıkardı. Bayburt Özel İdarespor, 36 puana tekamül eden 12. hafta sonunda ancak 5 puana ulaşabildi. Saat 14.00’te Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Sait Tuzcu, Sabri Öğe, Onur Gülter üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde gole yaklaştığı iki pozisyonda rakibe fırsat vermeyen Bayburt Özel İdarespor, 25. dakikadan itibaren rakip sahada etkili olmaya başladı.

29. dakikada Ali Ateş’le gole yaklaşan temsilcimiz 31. dakikada Ramazan Övüç’le şansız bir an yaşadı. Övüç’ün yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda kaleciyi de geçen top direkten geri döndü. Pozisyonun devamında korner atışından gelen topa ön direkte Ramazan Övüç dokundu, top yine direkten döndü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Furkan'la net gol poziyonundan yararlanamayan Bayburt Özel İdarespor, 81. dakikada kendi kalesine gol attı.

Batman Petrolspor'dan Ferdi'nin sert vuruşunda topa ters bir vuruş yapan Burak Bozbey, Batman Petrolspor'u 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından beraberlik için bastıran Bayburt Özel İdarespor, 7 dakika uzatma gören maçın son anlarında ceza sahası dışından frikik atışı kazandı.

Ali Ateş sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.