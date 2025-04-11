Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Bilecik’te gerçekleştirilen Ses Yarışması, genç yeteneklerin sahne aldığı unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofis’te gerçekleşen yarışmada, üniversiteli gençler birbirinden güzel eserleri seslendirerek müzik alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Valimiz Sayın Şefik Aygöl, gençlerin performanslarını büyük bir ilgiyle dinledi ve başarılarını tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aygöl, bu tür organizasyonların gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Samimi ve coşkulu bir atmosferde geçen etkinlik, hem müziğe hem de gençliğe verilen önemin bir göstergesi oldu.