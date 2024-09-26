Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl il programı kapsamında Bingöl-Diyarbakır illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan güzergahta yer alan Genç Viyadüğü’nde açıklamalarda bulundu.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl il programı kapsamında Bingöl-Diyarbakır illeri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan güzergahta yer alan Genç Viyadüğü’nde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 620 metre uzunluğunda bir viyadükle toplamda 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürdüklerini ve bu sayede zamandan ve akaryakıttan 104 milyon liralık bir tasarruf elde ettiklerini söyledi.

Daha önce trafiğe açılan ancak resmi açılışı yapılmayan yollardan biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Burası Bingöl'ün Genç üzerinden Diyarbakır'a devam eden yolu. Toplam 47,6 kilometrelik proje kapsamında işimizi genel anlamda bitirdik; çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Buradaki en önemli yapı ise Genç Viyadüğümüzdür.” dedi.

Genç Viyadüğü’nün şehir içi trafiği rahatlattığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “620 metre uzunluğunda bir viyadük. Türkiye'deki viyadük sıralamalarında yeri olan 18 açıklıklı bir viyadük. Toplamda 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürmüş olduk. Güvenli bir trafik akışını sağlamış olduk; hem Genç ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için hem de transit seyahat eden vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk.” diye konuştu.